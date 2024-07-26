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Гендиректор МАГАТЭ отметил сложности с обеспечением безопасности ЗАЭС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением ядерной безопасности на Запорожской АЭС остается сложной, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Его слова приведены в коммюнике организации.

"Эти сферы имеют жизненно важное значение для устойчивой ядерной безопасности, но ситуация часто омрачается трудностями, с которыми приходится справляться в более срочном порядке, например, чрезвычайно уязвима ситуация с внешним энергоснабжением Запорожской АЭС", - заявил он.

"На любой АЭС в мире техническое обслуживание имеет первостепенную роль в предотвращении деградации структур, систем и компонентов реакторов. Особенно сложной задачей это становится в период конфликта. Но если техобслуживание не проводить регулярно и комплексно, повышается риск возникновения ядерного инцидента в будущем. Мы продолжаем очень внимательно следить за этой темой", - отметил Гросси.

За прошедшую неделю эксперты МАГАТЭ, размещенные на ЗАЭС неоднократно проводили контроль за работами по техническому обслуживанию на всей территории станции, а также за наличием необходимых запчастей, отмечается в коммюнике.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ Европа Рафаэль Гросси
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