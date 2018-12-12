Трамп назвал страсбургский теракт "очень злым"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о планах усиления безопасности на американских границах, указав на террористическую атаку во Франции.

"Очередная очень злая террористическая атака во Франции. Мы намерены усилить безопасность на наших границах", - написал Трамп в своем аккаунте в твиттере.

При этом он призвал лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси поддержать строительство стены на границе с Мексикой.

"Чак и Нэнси должны отдать нам голоса, чтобы мы дополнительно усилили безопасность на границах", - написал Трамп.

При этом американский лидер напомнил о том, что администрация его предшественника Барака Обамы дала возможность Ирану получить огромную сумму денег, но "не получила ничего взамен".

"Демократы и президент Обама дали Ирану $150 млрд, не получив ничего взамен. Но они не могут дать $5 млрд на национальную безопасность и стену (на границе с Мексикой - ИФ)?", - подчеркнул Трамп. Президент США ранее заявлял, что соглашение по ядерной программе Тегерана (Совместный всеобъемлющий план действий) позволило получить Ирану $150 млрд.

Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения. Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек. Сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию.