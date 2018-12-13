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Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не будет устраивать прием для представителей прессы в Белом доме, где во время рождественских каникул традиционно собирались журналисты из ведущих изданий, сообщает в четверг американский телеканал Fox News.

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"Президент Трамп отменил вечер в Белом доме для представителей прессы, таким образом, прервав многолетнюю традицию из-за длительных напряженных отношений с рядом новостных организаций", - отмечает телеканал.

В соответствии с традицией, журналисты ежегодно прибывали на это мероприятие. Перед приемом для них устраивали банкет, после чего провожали в украшенный зал в сопровождении супруга или другого члена семьи, друга либо коллеги. Помимо этого, важную часть мероприятия занимало фотографирование: приглашенные журналисты могли сфотографироваться как с президентом США, так и с первой леди.

Белый дом не сделал официального заявления в связи с отменой мероприятия. В прошлом году Трамп и его супруга Мелания провели прием, но не стали фотографироваться с журналистами.

Президент США не раз выступал с критикой в отношении ведущих СМИ из-за "фейковых новостей". В частности, президент недолюбливает телеканал CNN, считая, что он распространяет недостоверную информацию.

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Теги: США, Дональд Трамп

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