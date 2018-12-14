В США в 2018 году казнили менее 30 человек

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число казненных в США в 2018 году значительно снизилось с 1990-х годов, говорится в результатах исследования, распространенного в пятницу Информационным центром по смертной казни.

По данным исследования, 2018 год стал одним из трех за 25-летний период, когда число людей, казненных в США, оказалось меньше 30 человек.

При этом в 2018 году были вынесены 42 смертных приговора, что также подчеркивает тенденцию к снижению их количества. В 1990-х годах в США к смертной казни ежегодно приговаривали почти 300 человек. Наибольшее число приговоров было вынесено во Флориде и в Техасе.

В настоящий момент около 2,5 тыс. осужденных, приговоренных к казни, ожидают исполнения приговора. При этом с 1973 года в США были реабилитированы 164 казненных, что указывает на возможные ошибки при вынесении таких приговоров.

Смертная казнь в США

В 1972 году Верховный суд США в деле "Фурман против Джорджии" пришел к выводу, что смертная казнь противоречит конституции и является жестоким наказанием. Однако в 1976 году суд признал право штатов устанавливать свои законы относительно этой меры наказания.

Смертная казнь по-прежнему остается официальным наказанием в 30 штатах. Одними из первых штатов, где отменили смертную казнь, стали Висконсин, Мичиган и Мэн. Там от такой меры наказания отказались еще в 19 веке.

Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.