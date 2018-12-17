Туристам будут запрещать посещение исторического центра Рима за повторные нарушения

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти Рима дополнили правила посещения города, сделав возможным запрет на посещение исторических районов при повторном нарушении со стороны туриста, сообщает издание The Bulletin.

"Мэр Рима подписал закон, согласно которому нарушителей общественного порядка в столице Италии будут не только штрафовать, но и запрещать им посещение исторических районов на срок до 60 дней. За повторные нарушения их попросят покинуть места на более длительный срок", - пишет сайт.

Как отмечает издание, помимо выдворения из отдельных районов города, закон предполагает наложение на нарушителей штрафов в размере от 150 до 500 евро. А тех, кто наносит ущерб памятникам архитектуры, могут даже привлечь к уголовной ответственности.

К нарушениям общественного порядка относятся: купание в фонтанах, распитие алкогольных напитков после полуночи, ношение костюма центуриона на улицах итальянской столицы. Запрещено бросать мусор рядом с памятниками архитектуры и в фонтаны, а также фотографироваться, взобравшись на исторические строения.

"Некоторые путешественники принимают решение увековечить свои имена на стенах Колизея. Подобный вандализм также будет наказуем, поскольку нашей задачей является сохранение исторических памятников", - цитирует издание менеджера по маркетингу Roma Experience Давида Болоньези.

За вандализм, как сообщает издание, с туристов будут взимать крупные штрафы, а также потребуют привести испорченное наследие в порядок. Среди прочих запретов - питье из стеклянной бутылки, расклеивание листовок и наклеек на уличных фонарях, разбрасывание окурков.

Запреты также касаются и туристических групп, которые перегораживают движение пешеходам рядом с парками, музеями, университетами и больницами.