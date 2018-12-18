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В НАТО назвали размещение боевых групп в Прибалтике и Польше ответом на действия РФ в Крыму

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Размещения боевых групп НАТО в странах Балтии и Польше - это прямой ответ России на действия в Крыму и против Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg).

"Впервые в истории в боевой готовности находятся войска с боевыми группами в этой части Европы. Никто не говорил о такой возможности до Крыма. Это прямой ответ на агрессивные действия России в Крыму и против Украины", - отметил он в опубликованном во вторник интервью эстонской газете "Postimees".

Он напомнил, что боевые группы - многонациональные, в балтийском регионе присутствуют и войска США.

"Это посылает четкий сигнал о единстве союзников. Если нападут на одного, ответит весь альянс", - подчеркнул генсек альянса.

Про его словам, подтверждением о готовности НАТО к решительным действиям стали прошедшие в октябре-ноябре крупнейшие после холодной войны учения в Норвегии Trident Junkture.

Учения показали силу НАТО, они продемонстрировали, что 29 союзников и два партнера - Швеция и Финляндия - способны действовать сообща и при необходимости для предотвращения конфликта доставлять дополнительные войска союзников, сказал Столтенберг.

Он отметил, что помехи во время учений в деятельности глобальной навигационной системы GPS, создание которых приписывали России, встречались в Финляндии, Норвегии и ряде других мест и ранее.

"Это часть картины, которую мы наблюдаем в гибридной деятельности, попытках вмешаться в наши политические системы, постановке помех в сигналах, электронной войне. Все это реальность, что делает важным для НАТО адаптацию, усиление и совершенствование альянса", - считает Столтенберг.

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Теги: НАТО, Йенс Столтенберг

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