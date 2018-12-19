В Германии задержали россиянина, подозреваемого в попытке вывезти компоненты для ракет

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни задержали гражданина РФ по подозрению в попытке незаконного экспорта в Россию товаров двойного назначения, в частности, пригодных для создания ракет, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на генеральную прокуратуру Германии.

В генпрокуратуре заявили, что задержанный подозревается в экспорте товаров для "получателей из военной сферы", пишет агентство.

Мужчину задержали во вторник в районе города Карлсруэ на юго-западе Германии. В генпрокуратуре заявляют, что задержанного зовут Владимир Д., ему 68 лет. Прокуратуре известно о как минимум двух случаях в 2014 и 2018 году, когда этот мужчина передавал оборудование, используемое для уплотнения деталей в сфере авиационной и космической промышленности.

Общая стоимость этих товаров оценивается в 1,7 млн евро, отмечает агентство. Подозреваемый пытался скрыть информацию о реальных получателях товаров, пишет Associated Press.

Экономические санкции ЕС в отношении России подразумевают, в частности, экспортный и импортный запрет на торговлю оружием и введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от одного года до пяти лет тюремного заключения, отмечает агентство.