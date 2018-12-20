Порошенко призвал Баку объединить усилия для восстановления территориальной целостности Азербайджана и Украины

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко убежден, что объединение Баку и Киевом усилий в рамках многосторонних инициатив повлияет на восстановление территориальной целостности как Азербайджана, так и Украины.

Это говорится в поздравлении Порошенко азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.

Украинский президент отметил, что в результате дальновидной политики, проводимой Алиевым, защищая свои национальные интересы, Азербайджан "превратился в регионального лидера глобального масштаба и занял важное место на международной арене".

"Хотел бы отметить, Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером. Уверен, что сотрудничество Азербайджан-Украина и в будущем будет характеризоваться высокой динамикой", - отметил он.

Алиеву 24 декабря исполнится 57 лет.