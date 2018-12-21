В мире

Разведка США узнала об очередном испытании российской гиперзвуковой ракеты

По ее сведениям, в ходе пуска 10 декабря "Циркон" смог развить скорость, в восемь раз превышающую скорость звука

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", против которой у США нет средств защиты, сообщил в пятницу телеканал CNBC, ссылаясь на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

По их словам, начиная с 2015 года, Россия провела пять полноценных испытаний этой гиперзвуковой ракеты морского базирования.

Последнее успешное испытание ракеты "Циркон" было проведено 10 декабря, в ходе которого она развила максимальную скорость в 8 Маха, то есть в восемь раз больше скорости звука, или скорости около двух миль в секунду.

"Мы видим, что русские разработали оружие двойного назначения, то есть его можно использовать как против цели на суше, так и против корабля на море, - сказал один из источников. - Успешное его испытание на прошлой неделе показало, что россияне смогли добиться ее устойчивого полета, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия".

По словам другого источника, в разведданных указывается, что серийное производство ракеты планируется начать в 2021 году, но на вооружение она будет принята не ранее 2022 года.

Между тем, еще в прошлом году источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят на вооружение атомных подводных лодок "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски", а также ряда надводных кораблей.

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Теги: США, Циркон

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