В мире

Аэропорт Шарля-де-Голля запустил свое официальное такси в Париже

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Шарля-де-Голля в Париже запустил линейку официальных такси Taxi Officiel Aеroport, чтобы избежать случаев мошенничества со стороны нелегальных таксистов, сообщает издание The Local.

"Руководством аэропорта Руасси была разработана новая схема защиты туристов от мошенничества таксистов. Для этого была запущена линейка официального такси аэропорта - Taxi Officiel Aеroport. Трансфер от хаба до нужного места в городе будет доступен ежедневно с 5 утра до 11 вечера. Для такси оборудованы специальные стоянки и указатели, поэтому туристам будет легко найти автомобиль", - пишет портал.

Как отмечает издание, это решение руководства аэропорта связано с участившимися случаями мошенничества таксистов. Так, в ноябре водитель такси потребовал оплату проезда в пятикратном размере у супругов из Таиланда. Туристы взяли такси из аэропорта Шарля де Голля в отель, расположенный в центре Парижа. Цена такой поездки варьируется от 45 до 55 евро. Мужчина запросил с путешественников 247 евро. Когда пара отказалась платить, таксист заблокировал двери машины, настойчиво требовал денег и ударил по лицу туриста.

Как отмечает The Local, около 40 таксистов Taxi Officiel Aеroport будут носить одинаковую синюю форму, каждому из них будет присвоен свой номер. "Так путешественникам будет легче отличить официального таксиста от нелегального. Нам необходимо вычислить всех нелегалов и обеспечить безопасность пассажирам", - цитирует издание шефа парижской полиции Мишеля Дельпюха.

По его словам, нелегальные таксисты не только могут оказаться мошенниками, также они наносят серьезный ущерб экономике, поскольку работают по серым или черным схемам.

Проблема нелегальных такси в аэропорту Шарля-де-Голля стала особенно серьезной в 2018 году, когда полиция задержала 918 водителей, против 243 в 2016 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Париж

Новости по теме

В мире
В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующимиВ Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими
Сторонники независимости Каталонии заблокировали дороги после решения премьера Испании провести встречу министров в БарселонеПодробнее
 Трамп приказал сократить численность американских войск в АфганистанеТрамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
Ранее США начали вывод войск из СирииПодробнее
 Трамп объявил о грядущей отставке министра обороныТрамп объявил о грядущей отставке министра обороны
Имя нового министра станет известно позжеПодробнее
 Депутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названия
Ранее Украинскую церковь Московского патриархата обязали указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦПодробнее
Верховная Рада обязала УПЦ сменить названиеВерховная Рада обязала УПЦ сменить название
Украинская церковь Московского патриархата должна указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦПодробнее
 Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из СирииСенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии
Авторы обращения опасаются "нежелательной" активизации Асада, Ирана или России в регионеПодробнее
 "Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС"Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС
Корабль вернет на землю 57-й экипаж МКСПодробнее
 Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупцииГенпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции
Судебный процесс может начаться после одобрения решения бразильским парламентомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор проверит BBC World News в ответ на действия британских властей против RTВ РоссииВице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицейМоскваПроезд в московском транспорте подорожает со 2 январяВ миреТрамп объявил о грядущей отставке министра обороныВ РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ РоссииПравозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста

Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгода

Экс-начальника райотдела ГИБДД в Дагестане обвинили в ДТП с тремя погибшими

Генассамблея ООН проголосовала против российского проекта резолюции о сохранении ДРСМД

Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе данных посетителей своего сайта

Власть народа на фондовом рынке

Власть народа на фондовом рынкеИтоги года на рынке ценных бумаг Подробнее

Крымский суд отказался освободить командира украинского бронекатера "Бердянск"

Присяжные в Брянске оправдали всех фигурантов "макового" дела

США откажутся от повышения сбора за визу для россиян, если РФ снизит сбор для американцев

Аэропорт Шарля-де-Голля запустил свое официальное такси в Париже

На торце дома на въезде в Калининград появилось 10-метровое изображение Канта

ВС запретил включать в конкурсную массу банкротов средства гособоронзаказа

В МВД опровергли планы ввести переэкзаменовку при замене водительских прав

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене

Россиянам придется снова проходить собеседование при продлении визы США на три года

Скончался предприниматель, обеспечивавший охрану Собчака

Первый российский серийный корабль дальней морской зоны ушел на испытания

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Студент химфака в университете США несколько месяцев травил соседа таллием

В Конго разбился транспортный самолет Ан-26 с российским экипажем

Шувалов заявил об одобрении Медведевым идеи о передаче "Связь-банка" "Промсвязьбанку"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');