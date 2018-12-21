Аэропорт Шарля-де-Голля запустил свое официальное такси в Париже

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Шарля-де-Голля в Париже запустил линейку официальных такси Taxi Officiel Aеroport, чтобы избежать случаев мошенничества со стороны нелегальных таксистов, сообщает издание The Local.

"Руководством аэропорта Руасси была разработана новая схема защиты туристов от мошенничества таксистов. Для этого была запущена линейка официального такси аэропорта - Taxi Officiel Aеroport. Трансфер от хаба до нужного места в городе будет доступен ежедневно с 5 утра до 11 вечера. Для такси оборудованы специальные стоянки и указатели, поэтому туристам будет легко найти автомобиль", - пишет портал.

Как отмечает издание, это решение руководства аэропорта связано с участившимися случаями мошенничества таксистов. Так, в ноябре водитель такси потребовал оплату проезда в пятикратном размере у супругов из Таиланда. Туристы взяли такси из аэропорта Шарля де Голля в отель, расположенный в центре Парижа. Цена такой поездки варьируется от 45 до 55 евро. Мужчина запросил с путешественников 247 евро. Когда пара отказалась платить, таксист заблокировал двери машины, настойчиво требовал денег и ударил по лицу туриста.

Как отмечает The Local, около 40 таксистов Taxi Officiel Aеroport будут носить одинаковую синюю форму, каждому из них будет присвоен свой номер. "Так путешественникам будет легче отличить официального таксиста от нелегального. Нам необходимо вычислить всех нелегалов и обеспечить безопасность пассажирам", - цитирует издание шефа парижской полиции Мишеля Дельпюха.

По его словам, нелегальные таксисты не только могут оказаться мошенниками, также они наносят серьезный ущерб экономике, поскольку работают по серым или черным схемам.

Проблема нелегальных такси в аэропорту Шарля-де-Голля стала особенно серьезной в 2018 году, когда полиция задержала 918 водителей, против 243 в 2016 году.