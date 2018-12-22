Ford отзывает более 870 тысяч авто из-за проблем в компонентах двигателя

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобилей Ford Motor отзывает более 870 тысяч пикапов в Северной Америке из-за неисправностей с блоком цилиндров в двигателе, передает в пятницу телеканал CBS News.

По словам телеканала, отзыву подлежат более 410 тысяч авто в США и около 464 тысяч в Канаде моделей F-150, F-250 и F-350. Автопроизводитель обнаружил, что соединительные элементы для подключения нагревателя блока цилиндров двигателя могут быть подвержены коррозии, что может вызвать воспламенение.

Компания обязуется устранить дефекты бесплатно.

В сентябре корпорация отозвала около 1,6 млн автомобилей в Северной Америке из-за угрозы возгорания ремней безопасности при аварии.