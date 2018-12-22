Германия запретит полеты иранской Mahan Air из аэропортов страны

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов, сообщила в пятницу газета Bild.

По словам издания, полеты будут прекращены с января 2019 года. Сейчас авиакомпания летает из Мюнхена и Дюссельдорфа в Тегеран шесть раз в неделю.

Mahan Air принадлежит бывшему командиру Корпуса стражей исламской революции (ВС Ирана - ИФ). Bild уточняет, что авиакомпания сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом и перевозит бойцов и оружие в Сирию.

В 2016 году главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии приняло решение запретить иранской авиакомпании Mahan Air полеты над территорией королевства. В 2011 году министерство финансов США ввело санкции против Mahan Air в связи с обвинениями в адрес компании, что она оказывала помощь Корпусу Стражей Исламской революции и шиитскому движению "Хезболла".