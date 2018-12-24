Total введет второго представителя в совете директоров "НОВАТЭКа"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Арно ле Фолль, который с 2018 года возглавляет концерн Total в России и является генеральным директором "Тоталь Разведка Разработка Россия", включен в список кандидатов для выбора в совет директоров "НОВАТЭКа", сообщила компания.

На девять мест в совете директоров претендует 9 человек, при этом из списка исключен действующий член совета директоров Андрей Шаронов, являющийся независимым директором.

В настоящее время в совет директоров "НОВАТЭКа" входит только один представитель от Total - старший вице-президент Total по Европе и Центральной Азии Майкл Боррелл, который также включен в список для голосования.

В 2011 году Total вошла в стратегический союз с "НОВАТЭКом", купив 12% акций компании у ее основных акционеров - Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, договорившись довести эту долю до 19,4%.

В конце сентября текущего года глава Total Патрик Пуяннэ заявил, что Total увеличила долю в "НОВАТЭКе" до 19,4%.

Шаронов, а также президент Российского геологического общества Виктор Орлов стали независимыми директорами "НОВАТЭКа" в 2014 году вместо члена правления "НОВАТЭКа" Марка Джетвея и члена правления "Газпрома" (у "Газпрома" почти 10% акций компании) Кирилла Селезнева.

По последним данным, раскрытым около пяти лет назад, акционерами "НОВАТЭКа" также является Михельсон (24,76%), Volga Group Тимченко (23,49%), "Газпром" (9,99%).

По состоянию на конец третьего квартала 2018 года free float составил 19,76%. Год назад доля акций "НОВАТЭКа", обращающихся в виде GDR, составляла 29,89%.

Остальные кандидатуры в совет остались без изменений: член совета директоров французских Vinci (строит СПГ-резервуары для главного проекта "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ") и банка Societe Generale (является финансовым консультантом "Ямал СПГ" по привлечению проектного финансирования) Робер Кастень (независимый директор), Александр Наталенко, глава Газпромбанка Андрей Акимов, Буркхард Бергман (независимый директор), Михельсон и Тимченко.