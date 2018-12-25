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Абхазия нарастила поставки мандаринов в Россию перед Новым годом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Из Абхазии в Россию в предновогодние дни вывезено более 23 тысяч тонн мандаринов, сообщил президент республики Рауль Хаджимба.

На пресс-конференции во вторник в Сухуме он отметил, что в аналогичное время в 2017 году было экспортировано в Россию всего около 4 тысяч тонн. Глава республики считает, что до конца цитрусового сезона удастся вывезти в Россию до 30-35 тысяч тонн цитрусовых.

Отвечая на вопрос о возросших расходах экспортеров, он сообщил, что нет никаких таможенных платежей за вывоз цитрусовых плодов на абхазской стороне границы, кроме таможенного сбора. "Между Россией и Абхазией действует беспошлинный режим торговли. Но, помимо таможенной пошлины, Россия взимает ввозной НДС. Он составляет порядка 18% от рыночной стоимости мандаринов", - уточнил он.

Кроме того, по словам Хаджимбы, "есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза цитрусовых, которые, бывает, завышают свои запросы". "Мы их всех собрали, провели соответствующую работу, и ситуация на границе изменилась", - заявил президент Абхазии.

По его словам, ежедневно российско-абхазскую границу пересекают "десятки машин, вывозящих цитрусовые".

Как сообщил президент республики, внешнеторговый оборот Абхазии в 2018 году увеличился на 1 млрд 177 млн рублей.

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Теги: Абхазия

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