Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.

В то же время, по данным венской полиции, речь идет о пяти пострадавших, один из них получил серьезные ранения. Все получившие ранения являются монахами, отмечается в твиттере полиции.

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 по московскому) в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении, а не о теракте. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.

Посольство России в Австрии уже выяснило, что граждан РФ среди пострадавших в результате нападения нет.