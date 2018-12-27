ВС РФ в Сирии сообщили об 11 обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) зафиксировал обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Руководитель российского ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге в четверг заявил, что в течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Сандран, высот Телль-Эт-Тут и Телль-Метвази в провинции Латакия, населенных пунктов Абу-Дали (дважды) и Зеллакият провинции Хама, Кудехи провинции Алеппо, а также районов Суккари (дважды) и Захабия (дважды) города Алеппо.

Он также сообщил, что в рамках реализации указа президента Сирии власти республики продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. "По состоянию на 26 декабря 2018 г. амнистировано 20 тыс. 812 человек", - сказал он.

Ранее он сообщал, что по состоянию на 21 декабря было амнистировано 19 тысяч человек.

Соломатин также отметил, что продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. Так, по его данным, по состоянию на 26 декабря возвратилось 212015 человек.