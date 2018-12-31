Пашинян сообщил, что договорился с Путиным о цене на газ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил в понедельник, обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным тему поставок газа.

"Темой разговора была цена на поставляемый в Армению газ. И, по сути, мы можем сказать, что пришли к решению. В ближайшем будущем цена для населения не изменится", - написал Пашинян 31 декабря во время прямого эфира в своем фейсбуке.

И.о. премьер-министра Армении подчеркнул, что с президентом России обсуждалась исключительно цена на газ.

По его словам, есть две цепи в поставках газа в Армению. Первая - это российская компания "Газпром", поставляющая газ компании "Газмпром Армения". Вторая цепь - это поставка газа потребителям со стороны "Газпром Армения".

Он отметил, что "Газпром" и "Газпром-Армения" должны пересмотреть цену, будет определенный рост. "Но за счет внутренних регулировок для армянских потребителей изменения цены на газ не произойдет", - пояснил Пашинян.

Он не исключил, что в обществе начнутся обсуждения на тему того, что Армения в результате такого решения накопит долги, а потом вынуждена будет передать России какие-то активы. Но, как заверил и.о. премьера Армении, об этом не может быть и речи. Такая ситуация будет зафиксирована на определенное время, после чего при необходимости к теме снова вернутся, добавил Пашинян.

27 декабря в Москве состоялась встреча Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой и.о.премьера сообщил в фейсбуке, что Армения и Россия не достигли какого-либо решения по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год и что "обсуждения продолжатся в рабочем порядке". Но, по его словам, "зафиксировано, что для двусторонних отношений это чувствительная тема".