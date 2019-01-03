В Брюсселе запретили сервис такси Uber

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконным в бельгийской столице оказание транспортных услуг такси Uber, пишет в четверг газета La Libre Belgique.

Только водители, обладающие брюссельской лицензией и светящимся сигналом такси на крыше автомобиля, могут заниматься такого рода перевозками, гласит решение суда. Оно было принято в декабре, но предано огласке в начале января.

Судебные власти Бельгии начали заниматься вопросом Uber еще в 2015 году. Брюссель пережил с тех пор несколько акций протеста таксистов, были отмечены случаи нападений на водителей системы Uber.

Издание отмечает, что решение суда окончательное. Оно означает, что водители, не имеющие разрешения от 1995 года, не имеют права заниматься извозом, "каким бы ни было название службы, связанной с Uber".