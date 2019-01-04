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У офиса партии "Альтернатива для Германии" в Дёбельне прогремел взрыв

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Взрыв прогремел у офиса германской ультраправой партии "Альтернатива для Германии", сообщает в пятницу немецкая газета Die Welt со ссылкой на полицию.

В результате взрыва никто не пострадал.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Дёбельн (федеральная германская земля Саксония), однако СМИ сообщили о нем только в пятницу. Взрыв повредил окна и двери офиса партии, а также соседние дома и две стоявшие рядом машины.

По факту произошедшего начато расследование, в нем принимает участие уголовная полиция Саксонии. Личности тех, кто устроил взрыв, а также их мотивы пока неизвестны.

Полиция полагает, что ответственные за взрыв могли действовать из политических мотивов.

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Теги: Германия, Альтернатива для Германии
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