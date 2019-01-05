Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным немецких СМИ, в частности, в интернете появились данные президента ФРГ Подробнее

Хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии

По новым данным компании, от хакерской атаки в ноябре прошлого года пострадали 383 млн человек Подробнее

Трамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте

Как ожидается, процедура предоставления ей томоса об автокефалии начнется 5 января в Стамбуле Подробнее

4 января 09:10

Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"

Конгрессмены, в частности, выступили за финансирование работы министерства внутренней безопасности до 8 февраля, за это время они намерены найти компромисс в вопросе защиты границ США от нелегалов Подробнее

4 января 02:29

В США заявили, что делают все возможное для задержанного в России Уилана

Ранее обвиняемого в шпионаже в РФ американца в СИЗО "Лефортово" посетил посол США Подробнее

3 января 20:19

Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла

По словам Владимира Легойды, таможенники говорят о несоблюдении формальностей Подробнее

3 января 11:22

Власти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами