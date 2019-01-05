Главные новости
СпортСборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМВ РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске
В мире

Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

Москва. 5 января. INTERFAX.RU -- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории моря Сулавеси у побережья острова Минданао (Филиппины) в 214 км юго-восточнее города Генерал Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:04 мск в субботу землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
В мире
Патриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь УкраиныПатриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь Украины
Как ожидается, процедура предоставления ей томоса об автокефалии начнется 5 января в СтамбулеПодробнее
 Трамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичментеТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте
Накануне конгрессмен-демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть соответствующую резолюциюПодробнее
 Marriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данныхMarriott снизила оценку числа пострадавших от утечки данных
По новым данным компании, от хакерской атаки в ноябре прошлого года пострадали 383 млн человекПодробнее
 Хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов ГерманииХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии
По данным немецких СМИ, в частности, в интернете появились данные президента ФРГ Подробнее
Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"Палата представителей США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"
Конгрессмены, в частности, выступили за финансирование работы министерства внутренней безопасности до 8 февраля, за это время они намерены найти компромисс в вопросе защиты границ США от нелегаловПодробнее
 В США заявили, что делают все возможное для задержанного в России УиланаВ США заявили, что делают все возможное для задержанного в России Уилана
Ранее обвиняемого в шпионаже в РФ американца в СИЗО "Лефортово" посетил посол СШАПодробнее
 Украинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха КириллаУкраинская таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла
По словам Владимира Легойды, таможенники говорят о несоблюдении формальностейПодробнее
 Власти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврамиВласти Украины решили разорвать договоры аренды УПЦ с Киево-Печерской и Почаевской лаврами
Ранее в Минкультуры Украины сообщали, что УПЦ получила нижнюю часть обеих обителей в аренду на 50 летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМВ РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ миреТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичментеВ миреПатриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь УкраиныВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение

Сборная Финляндии стала вторым финалистом молодежного ЧМ по хоккею

В полуфинале она крупно победила Швейцарию и в финале сыграет с командой США; швейцарцы в матче за бронзу встретятся с Россией Подробнее

Задержанный в России американец был осужден в США за попытку украсть $10 тыс.

Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМВ финале американская команда встретится с победителем пары Финляндия - Швейцария Подробнее

Пожарные потушили нежилое здание в центре Москвы, пострадавших нет

Герасимов и Данфорд договорились не раскрывать детали переговоров - Пентагон

Пираты захватили российских моряков в Гвинейском заливе - отраслевой портал

В США продлили срок работы коллегии присяжных, курирующей "дело об РФ"

Герасимов и Данфорд обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом

В "Роскосмосе" заявили, что не получали решения НАСА о переносе визита Рогозина в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');