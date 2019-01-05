Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

Москва. 5 января. INTERFAX.RU -- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории моря Сулавеси у побережья острова Минданао (Филиппины) в 214 км юго-восточнее города Генерал Сантос, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:04 мск в субботу землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".