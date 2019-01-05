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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в субботу у берегов Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 10:55 UTC в субботу на индонезийском острове Хальмахера. Очаг землетрясения расположен на глубине 44 км.

Ранее в декабре в западной части острова Ломбок в Индонезии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7. По интенсивности сотрясений в эпицентре то землетрясение оценивалось как "очень сильное".

В начале августа на острове Ломбок также произошла серия мощных землетрясений, приведших к большому числу жертв и разрушений.

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Теги: Индонезия

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