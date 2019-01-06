В Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на юго-западе Грузии в воскресенье.

Как сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в районе села Чкакоура Чохатаурского района (край Гурия).

По информации центра, землетрясение было зафиксировано в 16:35 по тбилисскому времени (15:35 по Москве), очаг залегал на глубине 8 километров.

О каких-либо разрушениях или повреждениях зданий, произошедших в населенных пунктах в результате подземного толчка не сообщается.