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Гейр Педерсен вступит в должность спецпосланника генсека ООН по Сирии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Норвежский дипломат Гейр Педерсен в понедельник вступает в должность спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии.

Педерсена назначил на эту должность генсек ООН Антониу Гутерриш 31 октября 2018 года после того, как предшественник Гейра Педерсена - Стаффан де Мистура - объявил об уходе в отставку.

Гутерриш отметил, что "господин Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, способствуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим чаяниям сирийского народа". Незадолго до отставки Стаффан де Мистура назвал Педерсена превосходным специалистом.

Гейр Педерсен занимал должность спецпредставителя Норвегии при ООН с 2012 по 2017 год. В 2017 году он был назначен послом своей страны в Китае.

Итальянский дипломат Стаффан де Мистура, занимавший пост спецпосланника ООН по Сирии с июля 2014 года, объявил о намерении уйти в отставку 17 октября, обосновав это решение личными причинами.

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Теги: ООН, Сирия

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