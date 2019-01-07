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Забастовки в двух аэропортах Берлина привели к сбоям рейсов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сотрудники служб безопасности двух берлинских аэропортов - Тегель и Шенефельд - провели забастовку утром в понедельник, расписание авиарейсов нарушено, сообщает агентство Associated Press.

"Забастовка завершилась. В воздушном трафике будут серьезные сбои", - говорится в сообщении руководства аэропортов. Пассажиров призывают проверять статус своего рейса перед выездом в аэропорт.

Забастовка прошла с 05:00 до 08:45 по местному времени (с 07:00 до 10:45 по Москве).

Ряд авиакомпаний, включая Lufthansa, Easyjet, Ryanair и российский "Аэрофлот", отменили несколько рейсов, запланированных на утро, а также перенесли некоторое количество рейсов на более позднее время.

Профсоюз Ver.di, призвавший к забастовке сотрудников служб безопасности аэропортов, требует повысить оплату труда до 20 евро в час.

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Теги: Германия, Берлин
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