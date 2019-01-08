В результате нападения на школу в Пекине пострадали 20 детей

Москва. 8 января. INTERFAX.RU -

Мужчина совершил нападение на школьников в Пекине, пострадали 20 детей - СМИ

Пекин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Не менее 20 учеников одной из начальных школ Пекина пострадали в результате нападения мужчины, сообщили местные СМИ.

Пока известно, что все 20 детей госпитализированы с травмами различной степени тяжести, состояние троих оценивается как тяжелое, но не угрожающее жизни.

Нападавший задержан полицией. О причинах, побудивших его совершить нападение, пользовался ли он при этом каким-либо оружием, а также о его личности пока не сообщается.