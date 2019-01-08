Главные новости
ЭкономикаФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitВ РоссииПутин рассказал, как получил звание лейтенантаВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
В мире

Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Турция с 11:50 по Москве во вторник закрыла пролив Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey.

Турецкие власти пока не могут прогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив.

Проливы Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти и зерна из черноморских портов. Ежегодно через них перевозится свыше 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Закрытие проливов приводит к перебоям с поставками нефти из России, Казахстана и Азербайджана.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
В мире
Эрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
Турция хочет активно заниматься установлением порядка на севере СирииПодробнее
 Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Следующее заседание по делу состоится в мартеПодробнее
 СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери
Опрошенные The Daily Telegraph эксперты предположили, что Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании хорошо защищены и могут жить нормальной жизньюПодробнее
 Порошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеПорошенко призвал церкви мира признать новую на Украине
На Рождество свиток томоса об автокефалии новосозданной церкви принести в Софийский собор в КиевеПодробнее
Трамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с Мексикой
"Так будет надежнее и менее заметно", - сказал президент СШАПодробнее
 В Японии введен налог на выезд из страныВ Японии введен налог на выезд из страны
Им облагаются как граждане, так и туристыПодробнее
 Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное мореБольшой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море
Корабль USS Fort McHenry в проливе Босфор сопровождал турецкий катер береговой охраныПодробнее
 Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашлиЗахваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
Команда судна рассказала дипломатам, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от 8 до 10 человек, все они говорили на английском языкеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitВ РоссииПутин рассказал, как получил звание лейтенантаВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭкономикаTesla запустит производство электромобилей в КитаеВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 8 январяВ миреКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале

Прогноз компании оказался более чем на 18% хуже ожиданий экспертов Подробнее

В Германии задержали подозреваемого в публикации личных данных сотен политиков

Турция закрыла Босфор для прохода судов из-за снега и низкой видимости

Daimler вложит 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

В Орле из-за аварии без воды остались 70 тысяч человек

DXC Technology купила разработчика программного обеспечения Luxoft за $2 млрд

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit

Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitНе исключено, что фактические значения будут в итоге существенно выше Подробнее

Новый российский беспилотник "Гром" получит турбореактивный двигатель

В результате нападения на школу в Пекине пострадали 20 детей

Рубль заметно укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

Доллар оказался на 2,41 рубля ниже уровня действующего официального курса Подробнее

Замглавы ФСИН: никакого наследия ГУЛАГа в уголовно-исполнительной системе сегодня нет

Замглавы ФСИН: никакого наследия ГУЛАГа в уголовно-исполнительной системе сегодня нетВалерий Максименко рассказал "Интерфаксу" выводах из скандалов с насилием над осужденными и, напротив, их привилегированным положением Подробнее

Минобороны РФ подписало новый контракт на модернизацию МиГ-31

MasterCard решила отказаться от названия на логотипе

Экс-глава Nissan заявил о своей невиновности на первом судебном заседании

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');