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Кандидатом на муниципальных выборах в турецкой Аланье впервые станет россиянка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Стамбул. 9 января. ИНТЕРФАКС - Впервые в истории Турции один из муниципальных органов страны может возглавить этническая русская, сообщило в среду информационное агентство Анадолу.

По их данным, 35-летняя Анастасия Петрова-Четинкая объявила о готовности выдвинуть свою кандидатуру на муниципальных выборах по району Аланья в провинции Анталья. Она планирует баллотироваться на пост главы муниципалитета в качестве независимого кандидата.

Петрова-Четинкая переехала в Аланью в 2010 году и год назад получила турецкое гражданство. Она сообщила журналистам, что в случае победы на выборах планирует уделить особое внимание развитию туристической сферы региона.

"Я обладаю необходимым опытом работы, подготовила программу действий и сформировала свою команду. Этническая принадлежность - не минус для меня. Мы готовы работать во имя Антальи", - сказала Петрова-Четинкая.

Муниципальные выборы в Турции намечены на 31 марта.

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Теги: Турция, Анталья
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