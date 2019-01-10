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МИД Эквадора предложил варианты действий для Ассанжа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может оставаться в течение неопределенного срока в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться властям США, говорится в заявлении, распространенном в четверг МИД Эквадора.

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"В сложившейся ситуации существуют два варианта для Ассанжа: находиться на протяжении неопределенного периода времени (на территории эквадорского посольства в Лондоне - ИФ), либо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в США, и мы считаем, что второй вариант, если он сдастся, будет наиболее позитивным для него", - отмечается в заявлении.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов.

В октябре 2018 года Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что Ассанж будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

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Теги: Джулиан Ассанж, Эквадор

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