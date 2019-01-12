Из Азербайджана депортировали россиян за книги с "пропагандой христианства"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Азербайджана за организацию незаконных религиозных собраний депортировали из страны девятерых граждан России, сообщает местное министерство внутренних дел.

"В результате оперативных действий выявлен факт организации в одном из домов в Бинагадинском районе Баку незаконных религиозных собраний со стороны девяти граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

При произведенном в доме обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли пять книг религиозной направленности (пропагандирующей христианство), 113 компакт-дисков и 28 тыс. визитных карточек.

"В отношении российских граждан, в соответствии со статьей 515 "Нарушение правил создания и деятельности религиозных структур" Кодекса административных правонарушений, был составлен протокол, и указанные лица были депортированы из страны", - сообщает пресс-служба МВД.

Других подробностей происшествия пресс-служба не приводит.

В операции наряду с сотрудниками МВД принимали участие представители Государственной службы безопасности и Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана.