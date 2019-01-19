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В Азербайджане пройдет митинг в поддержку осужденного блогера

Дело Мехмана Гусейнова привлекло внимание Совета Европы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Баку в субботу пройдет согласованный с исполнительной властью митинг оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС), сообщили агентству "Интерфакс" в исполнительном органе столицы республики. Акция состоится на стадионе "Мэхсул" в Ясамальском районе столицы с 15:00 до 17:00 (с 14:00 до 16:00 мск).

Митинг пройдет с призывами к освобождению блогера Мехмана Гусейнова и ряда других политических требований оппозиции.

М.Гусейнов утверждал, что подвергся давлению в управлении полиции Насиминского района Баку. В ответ начальник управления Муса Мусаев обвинил его в клевете. По этой статье Сураханский районный суд города Баку приговорил 3 марта 2017 года Гусейнова к двум годам лишения свободы.

По данным ряда СМИ, 26 декабря 2018 года М.Гусейнова обвинили в избиении сотрудника колонии, где он отбывает наказание. В ответ блогер объявил голодовку.

7 января комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович обсудила по телефону дело Гусейнова с замглавы МИД Азербайджана Махмудом Мамед-Гулиевым.

"Я сообщила заместителю министра, что властям следовало бы снять обвинения, выдвинутые против г-на Гусейнова 26 декабря прошлого года, поскольку они не достаточно правдоподобны. Я также подчеркнула, что власти должны оказать необходимую медицинскую помощь г-ну Гусейнову, состояние которого вызывает крайнюю обеспокоенность. По этой причине его следует перевести в гражданскую больницу, где он смог бы получить необходимую медицинскую помощь", - цитировал сайт Совета Европы Миятович.

"Я надеюсь, что власти Азербайджана будут соблюдать свои обязательства в области прав человека. Я с нетерпением ожидаю улучшения ситуации в деле Мехмана Гусейнова и рассчитываю на то, что в ближайшие месяцы я смогу посетить Азербайджан и продолжить конструктивный диалог с властями и гражданским обществом", - сказала она.

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Теги: Азербайджан

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