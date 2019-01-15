Глава НАСА подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава НАСА Джим Брайденстайн в разговоре с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным подтвердил готовность приехать с рабочим визитом в Россию, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Дмитрий Рогозин пригласил главу НАСА в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что Рогозин и Брайденстайн обсудили дальнейшее сотрудничество РФ и США в области освоения космоса.

"Они договорились о продолжении сотрудничества как по программе Международной космической станции и лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса", - отмечается в сообщении.