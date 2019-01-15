Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в гостинице в Южной Корее

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и 19 получили ранения в результате пожара в отеле в южнокорейском городе Чхонан, передает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

"53-летний работник отеля был найден мертвым на первом цокольном этаже отеля Ramada Encore Cheonan", - говорится в сообщении.

По данным властей, 19 человек, в том числе четверо пожарных, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным источника агентства, некоторые все еще находятся без сознания.

Агентство уточняет, что возгорание возникло в 21-этажном здании отеля Ramada Encore Cheonan около 16:46 (10:46 по мск) в понедельник. На момент инцидента в здании находились 15 постояльцев и 42 сотрудника отеля.

Причина происшествия выясняется.