Барельеф Петлюры открыли напротив памятника Щорсу в Киеве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Киеве в понедельник открыли и освятили барельеф, посвященный "главному атаману войск и флота УНР" Симону Петлюре; он расположился на улице, названной его именем, напротив памятника красноармейскому командиру Николаю Щорсу.

"Я уверен, что вскоре этот памятник (Щорсу - ИФ) устранят, что вскоре появится достойный памятник Симону Петлюре", - сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ходе открытия мемориала.

Министр культуры Украины Евгений Нищук высказался на эту тему более сдержанно, отметив, что место для будущего памятника Петлюре пока не определено. "Я думаю, что в рамках реставрации Дома учителя, как дома, который тесно связан с Украинской народной республикой, я думаю, что одно из вероятных мест может быть возле Дома учителя", - сказал он.

В то же время, по словам Нищука, он не против установки памятника Петлюре на месте скульптуры Щорса, но "это не вопрос министерства культуры, это в плоскости Киевской городской администрации".

Симон Петлюра (1879-1926) - украинский военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, главный атаман войска и флота. После разгрома петлюровских войск Красной армией эмигрировал сначала в Польшу, а потом во Францию. Там Петлюра был убит Самуилом Шварцбадом в отместку за еврейские погромы, которые устраивали его войска на Украине.

Николай Щорс - командир украинских повстанческих формирований, начальник дивизии Красной армии времен гражданской войны. Подразделения Щорса участвовали в боях с войсками Петлюры и Добровольческой армии генерала Антона Деникина. Щорс погиб в августе 1919 года.