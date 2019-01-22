Российские инспекторы посетят военный объект США на территории Германии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российская группа инспекторов планирует посетить военный объект вооруженных сил США на территории Германии.

"Посещение состоится 22 января 2019 г. в течение одного дня. Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.