В мире

Российские инспекторы посетят военный объект США на территории Германии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российская группа инспекторов планирует посетить военный объект вооруженных сил США на территории Германии.

"Посещение состоится 22 января 2019 г. в течение одного дня. Такие посещения проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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Теги: Россия, США, Германия

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