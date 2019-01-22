Главные новости
ЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ РоссииАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияВ РоссииРосморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном море
В мире

В Израиле открылся новый международный аэропорт вблизи Эйлата

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Израиле в понедельник состоялось торжественное открытие нового международного аэропорта "Рамон", расположенного в 18 километрах от Красного моря и курортного города Эйлат, сообщает Channel News Asia.

Аэропорт начнет принимать пассажиров 4 февраля. Он будет вводиться в эксплуатацию постепенно: сначала откроется терминал местных рейсов, а международные маршруты будут обслуживаться с марта.

"Рамон" станет вторым по объему пассажиропотока международным аэропортом в стране после Бен-Гуриона, находящегося вблизи Тель-Авива. Планируется, что первоначально аэропорт ежегодно будет обслуживать около 2 млн пассажиров. В 2030 году его мощности могут быть расширены до 4,2 млн пассажиров.

"Рамон" возьмет на себя функции аэропортов Овда и Эйлат, обслуживающих туристов, которые прилетают на отдых на Красное море. Кроме того, "Рамон" станет запасным аэродромом для Бен-Гуриона вместо аэропортов Ларнаки (Кипр) и Аммана (Иордания).

Строительство воздушной гавани было начато в 2013 году, однако в дальнейшем проект пересматривался. Его стоимость составила 1,7 млрд шекелей ($455 млн). Аэропорт назван в честь Илана и Асафа Рамонов - первого израильского астронавта, погибшего в 2003 году на шаттле "Колумбия", и его сына, который разбился в 2009 году во время учебного полета на истребителе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Израиль

Новости по теме

В мире
Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
 Совет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружияСовет ЕС утвердил санкции против главы ГРУ и его зама из-за использования химоружия
Их считают ответственными за применение нервно-паралитического вещества в СолсбериПодробнее
Состояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняковСостояние 26 богатейших миллиардеров оказалось равным достатку 3,8 млрд бедняков
По данным объединения Oxfam, 1% состояния Джеффа Безоса сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранениеПодробнее
 В результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военныхВ результате авиаудара Израиля погибло четверо сирийских военных
Повреждения получил международный аэропорт ДамаскаПодробнее
 ПВО Сирии сбили большинство израильских ракетПВО Сирии сбили большинство израильских ракет
Ночью Израиль нанес массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракетПодробнее
 Мэй объявит "план Б" по BrexitМэй объявит "план Б" по Brexit
Ее предыдущая сделка провалилась в парламенте, получив одобрение у менее трети депутатовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 января6 фото
21 января
Фотохроника 21 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ РоссииАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияВ РоссииРосморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном мореЭкономикаNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномВ миреМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестамСпортШубенкову разрешили выступать в международных турнирах в качестве нейтрального атлета

В России завели дело на следователя СБУ, привлекшего к ответственности журналиста Вышинского

Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на данные МЧС республики Подробнее

Потушен пожар в здании Арбитражного суда в Петербурге

Израиль успешно испытал систему ПРО Arrow 3

Японские комбини перед ОИ-2020 перестанут продавать порнографию

Заключенные избили двух сотрудников ростовской колонии

Житель Калининграда отнял у попутчика 160 кг краденых морепродуктов

"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов

"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долговРечь идет о решении районного суда Грозного, велевшего списать задолженность населения Чечни за газ, образовавшуюся с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года Подробнее

Пострадавшие при пожаре в Черном море до сих пор не получили медицинскую помощь

Спутник EgyptSat-A застрахуют в "АльфаСтраховании"

Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведения

Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияАдвокат затруднился сказать, знал ли его подзащитный о том, что эти данные секретны Подробнее

Ученые установили возраст Аральского моря до начала высыхания

Дипломаты США, Великобритании и Канады прибыли в Мосгорсуд, где будут рассматривать жалобу на арест Уилана

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian OpenМужской и женский одиночные разряды турнира остались без россиян Подробнее

В Израиле открылся новый международный аэропорт вблизи Эйлата

Из горящего здания суда в Петербурге эвакуировали сто человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');