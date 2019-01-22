Японский физиолог исправил ошибки в "Путешествиях Гулливера"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Японский физиолог исправил ошибки в книге "Путешествия Гулливера" почти три века спустя после ее публикации, пишет сайт N+1 cсо ссылкой на The Journal of Physiological Sciences.

Джонатан Свифт указывал в тексте, что Гулливеру приходилось ежедневно съедать пищу 1724 лилипутов, но, как рассчитал японский исследователь, Гулливеру хватило бы еды 42 лилипутов и 1/42 рациона жителя Бробдингнега. Кроме того, ученый рассчитал продолжительность жизни, частоту сердечных сокращений, давление и частоту дыхательных движений лилипутов и великанов.

"Путешествия Гулливера" были опубликованы в 1726 году. Главный персонаж этой книги, Лемюэль Гулливер, будучи судовым врачом, а позже капитаном нескольких кораблей, посещает вымышленные страны, в том числе в Лилипутию и Бробдингнег - страну великанов. Помимо описания жизни и обычаев лилипутов, Свифт довольно подробно описывал их физиологию. Их рост он оценил как 1/12 от роста Гулливера и рассчитал, что Гулливеру ежедневно требовалось съедать пищу 1728 лилипутов.

Японский физиолог Тошио Куроки, профессор-эмерит Токийского университета и университета Гифу впервые прочитал эту книгу лишь недавно. Ученый заметил ошибки в расчетах Свифта и решил их скорректировать. Кроме того, он рассчитал пульс, кровяное давление и частоту дыхания лилипутов и великанов.

Не сильно объел

Свифт пишет, что рост Гулливера был ниже шести футов (1,8 метра). Куроки использовал современные оценки, согласно которым средний рост мужчин в XVIII веке был 1,71 метр. Пропорции роста великанов и Гулливера ученый оценил как 12:1, основываясь на непрямых данных в книге Свифта. По расчетам ученого, рост лилипутов составлял около 14 сантиметров, а рост бробдингнежцев - 20,52 метра, как рост средних размеров крысы и длина крупных динозавров, соответственно.

По оценке Куроки, Свифт оценивал вес вымышленных людей пропорционально росту в третьей степени. Отсюда у него получилась цифра 1728 — это 12 в кубе. Однако по формуле индекса массы тела (ИМТ), которая, к слову, была неизвестна Свифту, вес вымышленных людей был пропорционален росту в квадрате. Формулу ИМТ вывел бельгийский социолог и статистик Адольф Кетле в 1869 году. Рассчитанный по ней вес лилипутов и великанов получился 0,47 и 9865 килограммов, соответственно.

Чтобы рассчитать энергопотребление Гулливера с точки зрения лилипутов и бробдингнежцев, Куроки воспользовался соотношением, которое вывел в 1932 году швейцарский физиолог Макс Кляйбер. Судя по расчетам, пишет ученый, Свифт переоценил потребности Гулливера. Ему нужна была еда и питье не 1728, а всего лишь 42 лилипутов, и 1/42 часть ежедневного рациона одного великана. Если переводить в калории, получается, что жителю Лилипутии, Гулливеру и бробдингнежцу нужно ежедневно 57, 2400 и 100800 килокалорий, соответственно.

Сердца пламенный мотор

Что касается скорости сердечных сокращений и частоты дыхания, то получилось, что у лилипутов пульс и частота дыхания были в 3,5 раза выше, а у великанов, наоборот, в 3,5 раза ниже, чем у Гулливера. Автор считал, что Гулливер был здоровым человеком и его пульс равнялся 60 ударам, а частота дыхания — 18 дыхательных движений в минуту. Исходя из этих цифр, получилось, что пульс и частота дыхания у лилипутов была 210 ударов и 68 дыхательных движений в минуту, а у бробдингнежцев — 17 ударов и 5 дыхательных движений в минуту.

Чтобы рассчитать кровяное давление, автор использует величину систолического артериального давления 120 миллиметров ртутного столба. Она не зависит от размеров тела, и у большинства млекопитающих постоянна. Одним из немногих исключений является жираф, давление которого примерно вдвое выше, чем у людей — 250 миллиметров ртутного столба.

Как замечает Куроки, до него исследователи лишь дважды пытались скорректировать оценки Свифта. Первым был Макс Кляйбер, автор закона о скорости метаболизма. Однако он не учитывал индекс массы тела, а рассчитал вес лилипутов, как рост в третьей степени, а их рост он оценил, как семь сантиметров. Поэтому, по его расчетам, Гулливеру ежедневно требовалась еда 675 человек. Следующую попытку предпринял австралийский зоолог Энтони Хулберт. Он указал на ошибку Кляйбера при расчете роста лилипутов и оценил их энергопотребление, но не указал количество еды, которое было нужно Гулливеру в расчете на лилипутов.

Ранее американский лингвист Ирвинг Ротмен предложил новый вариант расшифровки вымышленного языка и названий из "Путешествий Гулливера". По мнению ученого, это были не бессмысленные слова, а искаженный вариант иврита.