Верховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Верховный суд США поддержал политику президента США Дональда Трампа по запрещению службы в армии для некоторых трансгендеров, сообщает во вторник Би-би-си.

Из девяти судей в поддержку плана Трампа проголосовали пять человек, против - четыре.

Таким образом, отменяются решения нижестоящих судов, которые блокировали реализацию плана Трампа.

Решение о том, что трансгендеры могут служить в американской армии, было принято при 44-м президенте США Бараке Обаме в 2016 году. Однако уже в 2017 году Трамп объявил, что трансгендеры не смогут служить. Однако несколько федеральных судов заблокировали решение Трампа.

Как отмечает Politico, в марте 2018 года администрация Трампа объявила об уточнении правил приема трансгендеров на службу по итогам исследования вопроса. Они предполагают запрет на прием в армию трансгендеров, страдающих гендерной дисфорией - состоянием, когда человек не принимает свой биологический пол.