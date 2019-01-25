Южноафриканский холдинг Naspers консолидировал 99,6% Avito

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Naspers стал владельцем 99,6% в капитале Avito, говорится в сообщении южноафриканского холдинга.

До сделки ему принадлежало около 70% в сервисе. Сумма сделки составила $1,16 млрд и исходила из оценки всей компании в $3,85 млрд. Еще 0,4% акций Avito принадлежат менеджменту компании.

Сделка финансировалась за счет имеющихся денежных средств Naspers.

Ранее в пятницу шведский фонд Vostok New Ventures объявил о переговорах по продаже своей доли (13,2%) в Avito за $540 млн. Также миноритарной долей владел фонд Baring Vostok.

Avito является крупнейшим российским сервисом онлайн-объявлений. Avito.ru создан в ноябре 2007 года для продажи или покупки любых товаров - от одежды и мебели до автомобилей и недвижимости.

Выручка компании в I полугодии 2019 финансового года (1 апреля - 30 сентября 2018 г.) составила 10,3 млрд рублей (рост на 30,2%), скорректированная EBITDA - 6,76 млрд рублей (рост на 41,3%), рентабельность по EBITDA составила 65,4% против 60,3% годом ранее.

В 2015 году Naspers оценивал Avito в $2,7 млрд - южноафриканский холдинг тогда увеличил долю в онлайн-сервисе с 17,4%до 67,9%. Среди продавцов был основной владелец Avito шведский инвестфонд Kinnevik, владевший 31% Avito, фонды Northzone и Accel, Baring Vostok и основатели сервиса Филипп Энгельберт и Йонас Нордландер (частично продали свои акции).

Naspers также владеет 28% в интернет-холдинге Mail.ru Group. В октябре 2018 года Mail.ru Group сообщал, что рассматривает возможность создания новой платформы O2O-коммерции и локальных сервисов, которые выстроены вокруг сервисов доставки еды и классифайдов, разработанных компанией, но не ограничиваются ими.

При поддержке UBS компания хочет рассмотреть варианты структурирования и финансирования, в том числе стратегические альянсы, партнерства и изменение структуры капитала Mail.Ru Group. В настоящее время в числе активов Mail.ru Group, которые являются сервисами предоставления услуг по требованию, входят Delivery Club, ZakaZaka, сервис онлайн-объявлений "Юла".