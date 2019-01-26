Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Индонезии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,1 произошел в акватории моря Банда в 584 км юго-восточнее города Соронг, расположенного в индонезийской части острова Новая Гвинея, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 11:13 по Москве в субботу землетрясения имел координаты -5.49 градуса южной широты и 133.77 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".