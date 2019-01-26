Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Индонезии

Президент США не теряет надежды возобновить строительство стены на границе с Мексикой Подробнее

Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

Специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил одного из советников Дональда Трампа Подробнее

Шестого соратника Трампа обвинили по делу о российском вмешательстве

Почти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Ранее на этой неделе Николасу Мадуро позвонил Владимир Путин, чтобы выразить свою поддержку Подробнее

25 января 19:52

NYT узнал о планах слияния WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger

Сервисы продолжат работать как независимые приложения, однако их инфраструктуру объединят Подробнее

25 января 15:13

Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна

Его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствовании правосудию вне контекста "Рашагейта" Подробнее

25 января 12:15

Украина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостность

Российского политика, который в 2014 году призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к РФ, могут заочно осудить на срок до 12 лет Подробнее

25 января 06:27

Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"