Три землетрясения зарегистрированы за выходные дни в Сахалинской области

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - За минувшие выходные дни на территории Сахалинской области зарегистрировано три землетрясения, одно из них ощутили жители Южных Курил, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН в понедельник.

"Ощутимое землетрясение магнитудой 3,7 произошло в субботу вечером в Тихом океане возле Южных Курил. Эпицентр находился в 98 км южнее города Южно-Курильска (о.Кунашир). Его почувствовали силой до двух баллов жители Южно-Курильска и села Горячий Пляж", - сказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.