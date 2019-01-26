Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана в 69 км к востоку от города Хатинохе (остров Хонсю, префектура Аомори, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 11:23 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 40.40 градуса северной широты и 142.34 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".