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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана в 69 км к востоку от города Хатинохе (остров Хонсю, префектура Аомори, Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 11:23 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 40.40 градуса северной широты и 142.34 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

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Теги: Япоиня
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