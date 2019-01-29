Матвиенко попросила Минкомсвязи решить проблему глушения Украиной российского ТВ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала специализированные международные организации вмешаться в ситуацию с отключением российских телеканалов на Украине.

"Хорошо бы, чтобы международные организации - Константин Юрьевич (Носков - глава Минкомсвязи РФ), вы бы с ними поработали - разобрались с Украиной, которая запретила трансляцию российских телевизионных программ. Международные организации не реагируют и молчат", - сказала Матвиенко, выступая в рамках "открытого диалога" с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым в Совете Федерации.

Она отметила, что на Украине "запрещены российские телеканалы, их глушат".

"Нам, конечно, нельзя уподобляться. Но, тем не менее, очень многие приграничные регионы поднимают эти проблемы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту проблему", - сказала Матвиенко министру.

В свою очередь сенатор Николай Рыжков выразил озабоченность тем, что в приграничных российских регионах ловится сигнал украинских телепередач, поскольку "мы в свое время хорошие там поставили передатчики - и в Харькове, и в Сумах".

"Нам очень нужно перекрыть все, что оттуда идет. Вы не представляете, что они говорят о нас. Нам надо перекрыть это все. А перекрыть мы можем только своими передачами", - сказал Рыжков министру.