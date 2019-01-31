Трудовые мигранты за 2018 году перечислили на Украину $11 млрд

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Денежные переводы на Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли до $11 млрд, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд", - сказала она во время монетарного брифинга в Киеве.

По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время Центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

Как сообщалось, денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.

В декабре 2018 года пресс-служба министерства социальной политики Украины сообщила, что на постоянной основе за границей находится 3,2 миллиона украинских трудовых мигрантов. "В миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 млн человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся только 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины", - отметили в пресс-службе министерства.