Мексиканского наркобарона обвинили в сексе с несовершеннолетними

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Согласно опубликованным судебным документам, бывший глава мексиканского наркокартеля Хоакин Гусман по прозвищу "Чапо" ("коротышка") занимался сексом с несовершеннолетними, которых называл "витаминами", сообщило агентство Associated Press.

Один из информаторов рассказал, что Гусман поручал ему накачивать наркотиками 13-летних девочек, с которыми потом вступал в половую связь. Адвокаты наркобарона отрицают обвинения.

Сейчас Гусмана содержат в тюрьме строгого режима. Суд разрешил ему переписываться с супругой - матерью двоих его детей.

Гусман, возглавлявший наркокартель "Синалоа", был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года после очередного побега из мексиканской тюрьмы. Его обвиняют в поставках на американский рынок по меньшей мере 181 тонны кокаина, за который получено порядка $14 миллиардов.