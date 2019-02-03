Главные новости
КультураСтала известна причина смерти ДецлаВ РоссииЧисло пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человекСпортСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO
В мире

Мусонные дожди вызвали наводнения на северо-востоке Австралии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тропические дожди, обрушившиеся на северные районы Австралии, привели к наводнениям на северо-востоке страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Отмечается, что на это время года в Австралии - лето - приходится сезон мусонных дождей, однако объем осадков намного превысил норму.

"По правде говоря, это событие, которое происходит не раз в 20 лет, а раз в 100 лет", - заявила журналистам премьер штата Квинсленд Анастасия Палащук.

Ненастная погода уже привела к эвакуации тысяч жителей региона. Еще тысячи жителей города Таунсвилл остались без света, а также оказались отрезанными от остальной части страны из-за затопления дорог.

Тем временем метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся. Также ожидаются сильный ветер и торнадо.

При сохранении ненастной погоды затопление грозит до 20 тыс. домов.

СМИ напоминают, что в то же самое время в засушливых районах на юге Австралии фиксируются рекордно высокие температуры. В штатах Виктория и Тасмания пожарные продолжают борьбу с природными пожарами, угрожающими населению.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Австралия

Новости по теме

В мире
Deutsche Bank отказался дать кредит Трампу для предвыборной кампанииDeutsche Bank отказался дать кредит Трампу для предвыборной кампании
Руководство банка не рискнуло сделать должником будущего президентаПодробнее
 Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламентМадуро предложил провести досрочные выборы в парламент
Оппозиция по-прежнему требует отставки президентаПодробнее
 США официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМДСША официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД
Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки и развертывания ракетПодробнее
 Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозицииГенерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону оппозиции
Он заявил, что 90% военных в ВВС Венесуэлы не поддерживают президента страны Николаса МадуроПодробнее
Минобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракетМинобороны РФ сообщило о подготовке США к производству запрещенных по договору ракет
По данным российских военных, она ведется уже два годаПодробнее
 Дипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаинаДипломаты рассказали о ситуации с задержанием в Кабо-Верде россиян с 9 тоннами кокаина
В ближайшее время все 11 человек должны предстать перед судомПодробнее
 Троим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвиненияТроим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвинения
Они обвиняются в хранении и продаже оружия и в связях с террористической организациейПодробнее
 Минэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахМинэнерго США запретит своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
По словам замминистра Бруллетта, эти действия предприняты для защиты нацинтересов США в области безопасности и наукиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураСтала известна причина смерти ДецлаВ РоссииЧисло пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человекСпортСергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBOВ миреМадуро предложил провести досрочные выборы в парламентВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 3 февраляВ миреDeutsche Bank отказался дать кредит Трампу для предвыборной кампании

24 ребенка и один взрослый попали в больницу после аварии автобуса под Калугой

В Москве к 6 февраля похолодает до минус 10 градусов

В российских тюрьмах появятся хосписы

Поездку на попавшем в ДТП автобусе организовал частный танцевальный клуб

Число погибших в ДТП с автобусом в Калужской области возросло до семи

Как сообщили в полиции, погибли трое взрослых и четверо детей Подробнее

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на востоке Индонезии

Организаторы поездки детей на конкурс в Калужскую область не уведомили ГАИ

Пьяный мужчина устроил стрельбу по жилым домам в Брянской области

Число пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человек

Число пострадавших в аварии автобуса с детьми под Калугой превысило 30 человекНа данный момент известно о четырех погибших Подробнее

Мусонные дожди вызвали наводнения на северо-востоке Австралии

Полиция сообщила о двух погибших в ДТП с автобусом под Калугой

Как рассказал источник "Интерфакса", перевернувшейся автобус имел большой пробег, но по документам он был исправен Подробнее

В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детей

В аварии автобуса под Калугой пострадали 20 детейПо предварительным данным, один человек погиб Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');