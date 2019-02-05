Daily Mail опубликовала видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Британская газета Daily Mail во вторник опубликовала ранее неизвестное видео допроса певца Майкла Джексона по делу о педофилии; издание утверждает, что это единственная запись с Джексоном, касающаяся этих обвинений.

Видеозапись сделана 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке. Юристы опрашивают Джексона о нескольких эпизодах предполагаемого сексуального насилия; речь идет, в частности, о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома", - все они часто бывали на знаменитом ранчо "Неверлэнд".

Как отмечает Daily Mail, на записи певец нервничает, много смеется и как будто не осознает всей серьезности предъявленных ему обвинений.

В 1993 году отец Джордана Чендлера обвинил Джексона в растлении его 13-летнего сына. Певец заплатил семье Чендлеров $22 млн; после этого ребенок отказался давать показания в суде, и дело прекратили из-за отсутствия улик.

В 2004 году против Джексона снова выдвинули обвинения, дело дошло до суда; однако присяжные признали артиста невиновным.