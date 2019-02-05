В Великобритании побили молотком надгробие Карла Маркса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестные вандалы надругались над могилой немецкого философа Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

"Могила Маркса была осквернена! Она выглядит так, будто кто-то прошелся по ней молотком", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере руководства Хайгейтского кладбища.

"Мы приведем в порядок (надгробие - ИФ) как можно скорее", - отмечается в соцсети.

Karl Marx's memorial has been vandalised! It looks like someone has had a go at it with a hammer. It's a Grade I-listed monument; this is no way to treat our heritage. @MarxLibrary @HeritageCrime We will repair as far as possible. pic.twitter.com/6nY2TJOjw7 — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 5 февраля 2019 г.

При этом вандалы не тронули другие могилы на территории кладбища. The Guardian подчеркивает, что надгробие Маркса, вероятно, не удастся вернуть к первоначальному виду даже после реставрации.

Время совершения преступления пока неизвестно. Однако в руководстве Хайгейтского кладбища уверены, что вандалы использовали именно молоток, а удары были нанесены левой рукой.

Британская полиция была незамедлительно проинформирована об инциденте, расследование произошедшего будет начато позднее во вторник.

Могилу немецкого философа и писателя Маркса посещают ежегодно десятки тысяч человек.

Маркс переехал с семьей из Германии в Великобританию, где и создавал свои главные экономические произведения, в том числе - известный во всем мире "Капитал". Его могила находится в восточной части Хайгейтского кладбища, где также покоится его супруга Женни Маркс и другие члены семьи. Изначально Маркс был захоронен в 1883 году, а его надгробие было официально открыто на церемонии в 1956 году.