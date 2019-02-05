Боевики за сутки обстреляли четыре населенных пункта в Сирии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Незаконные вооруженные формирования в Сирии продолжают нарушать установленный режим прекращения боевых действий, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Суккари, Заммар и Телль-Харма (трижды) провинции Алеппо, а также Ачан провинции Хама", - сказал он на брифинге в понедельник.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил он.