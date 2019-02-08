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Пышнотелые женщины станут туристическим брендом Уганды

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Министерстве туризма Уганды призвали включить местных пышнотелых женщин в туристический бренд страны, для этого будет проведен конкурс красоты, сообщает африканская газета The Herald.

"Среди угандийских женщин будет проведен конкурс "Мисс Пышка", который поможет определить самых "аппетитных" из них. Эти женщины помогут продвижению туризма в Уганде", - пишет издание.

Как отмечает газета, в конкурсе смогут принять участие девушки в возрасте от 18 до 35 лет, которым предстоит продемонстрировать жюри не только свои формы, но и интеллект. Финалисты будут выбраны в июне.

"Организаторы конкурса считают, что он поможет людям оценить красоту в разнообразии. В западных конкурсах красоты участвуют стройные женщины, но африканки не менее красиво сложены и привлекательны", - отмечает газета.

Туризм - главный источник иностранной валюты для Уганды, в 2018 году доходы от него составили 1,4 млрд долларов США. Большинство путешественников приезжают в страну, чтобы посетить национальные парки с разнообразной дикой природой, увидеть реку Нил, кратерные озера и горы.

"Мисс Вселенная-2018"

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Теги: Уганда
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