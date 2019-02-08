Американский корабль Cygnus с 2,5 тоннами мусора отстыковался от МКС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Сигнус" (Cygnus) после почти трехмесячного совместного полета в пятницу отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Перед отстыковкой от американского сегмента МКС - модуля Harmony - космический грузовик был захвачен 17-метровой рукой-манипулятором Canadarm-2, которая отвела его от станции.

Departure confirmed! @NorthropGrumman"s #Cygnus cargo spacecraft was successfully released from the @Space_Station at 11:16am ET. At the time of release, the station was flying over the Pacific Ocean, just west of the coast of Peru. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/YvHUDpE73f — NASA (@NASA) 8 февраля 2019 г.

"Сигнус" вывезет с МКС около 2,5 тонн мусора и отходов. Корабль продолжит на орбите автономный полет в течение более двух недель, в ходе которого с его борта будет запущено три исследовательских наноспутника.

25 февраля "Сигнус" должен будет сойти с орбиты и, войдя в плотные слои атмосферы Земли, сгореть над южной частью акватории Тихого океана.

В ноябре прошлого года "Сигнус" доставил на МКС более 3,3 тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.